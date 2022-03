Diesel ist teurer als Benzin: Bundesweit kostete ein Liter Super E10 am Sonntag im Durchschnitt 1,965 Euro, wie der ADAC am Montag mitteilte. Diesel war sogar noch zwei Cent teurer als Super und stieg auf 1,984 Euro.Der russische Angriffskrieg in der Ukraine führt zu Turbulenzen auf den Ölmärkten -...

Den vollständigen Artikel lesen ...