NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,85 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Für die Fluggesellschaft seien die operativen Voraussetzungen im Branchenumfeld am schwierigsten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf die relative Stärke der Lufthansa auf Fernstrecken nach Asien und bei Geschäftsreisen. Angesichts hoher Treibstoffpreise würden die Margen- und Cashflow-Ziele immer mehr zu einer Herausforderung./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 00:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

