Hamburg (ots) -Der Spezialist für Auslandskrankenversicherungen BDAE glänzt beim Kundenservice. Das hat eine Analyse von über 20.000 deutschen Unternehmen ergeben, die das renommierte F.A.Z.-Institut durchgeführt hat.Gerade in der Kategorie Service lag dabei der Mittelpunkt darauf, was Kundinnen und Kunden selbst über die Unternehmen sagen. Denn in vielen Bereichen kommt es nicht allein auf die Qualität der Leistung an, sondern auch darauf, wie der Umgang mit den Kundinnen und Kunden ist, oder wie man auf ihre Probleme und Wünsche eingeht. Das gelte für die Bäckerei nebenan ebenso wie für den Hersteller komplexer Maschinen, wie die Autorinnen und Autoren der Studie betonen. Genau so wichtig ist der Kundenservice für den Auslandsspezialisten BDAE.Öffentliche Wahrnehmung tausender Unternehmen erfasstFür die Analyse hat das Institut gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung spezielle Crawling- und Processing-Methoden angewandt. Im Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Januar 2021 wurden insgesamt 11,6 Millionen Nennungen zu allen untersuchten Unternehmen erfasst und zugeordnet.Diese Aussagen, Kommentare und Bewertungen betrachteten die Analystinnen und Analysten mit Blick auf Tonalität und Reichweite. Anschließend wurden die Aussagen für alle Unternehmen normiert, so dass eine Rangfolge erstellt werden konnte. Das F.A.Z.-Institut hatte bereits 2019 und 2020 den BDAE mit dem Siegel als bester Dienstleister für Spezialversicherungen ausgezeichnet.Persönliche Nähe macht den BDAE aus"Der persönliche Service liegt uns am Herzen", betont Geschäftsführer Philipp Belau. "Unsere Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen, dass wir uns stets persönlich um ihre Belange kümmern. So setzen wir bewusst nicht auf Callcenter, sondern betreuen und beraten unsere Kunden selbst."Was den BDAE definiert, ist dass wirklich alle "per du" sind und selbst der Chef alle beim Namen kennt. "Der BDAE ist kein Großkonzern", so der Geschäftsführer weiter. "Und gerade das ist unsere Stärke: Flache Hierarchien und kurze Dienstwege sind bei uns selbstverständlich." Diese Besonderheiten unterstreicht er auch in dieser Video-Botschaft (https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A). Und seit Gründung des BDAE vor mehr als 25 Jahren - damals als Verein von Reisenden für Reisende - ist es Teil des BDAE-Wesenskerns, diesen persönlichen Charakter auch nach außen zu tragen.Das gesamte Team freut sich, dass diese Nähe auch in Online-Bewertungen und den sozialen Medien gut ankommt: "Wir bedanken uns bei all unseren Kundinnen und Kunden für diese große Wertschätzung!", so Geschäftsführer Philipp Belau weiter.Flache Hierarchien - Innovationen in der BrancheEin eingespieltes Team mit kurzen Dienstwegen zu sein, das sichert dem BDAE auch die Fähigkeit zur Innovation. Zum Beispiel mit der KI-Gesundheitsassistentin "Emma" (https://www.bdae.com/service/emma), der cleveren und sympathischen Alternative zu "Dr. Google". Mit "Emma" bietet der Experte für Auslandsversicherungen allen Kundinnen und Kunden eine eigene digitale Gesundheits-Assistentin, die das Beste aus zwei Welten vereint: Einen kompetenten Chat-Bot, der rund um die Uhr und von überall aus erreichbar ist, und eine direkte Kontaktmöglichkeit zu einem Arzt oder einer Ärztin für komplexere Fragen.Und auch, wenn es um die Versicherungsprodukte als solche geht, sieht der BDAE immer Platz für neue Ideen: Bereits seit zwei Jahren bietet der BDAE mit EXPAT INFINITY (https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity) eine Auslandskrankenversicherung mit der Option einer sogenannten Anwartschaft an. Hierbei wird der Gesundheitsstatus einmal abgefragt, die Kosten für die Versicherung werden entsprechend kalkuliert - auch wenn der Versicherungsschutz noch gar nicht notwendig ist. Dieser Preis gilt, wenn später die Versicherung abgeschlossen wird - und zwar selbst dann, wenn in der Zwischenzeit eine neue Krankheit hinzugekommen ist, die den Preis eigentlich deutlich hätte anheben sollen! Damit garantiert der BDAE Transparenz und Planbarkeit für Ihren Auslandsaufenthalt - auf dem deutschen Markt für Auslandskrankenversicherungen bislang einzigartig.Über die BDAE-GruppeDie BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomad*innen und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.Webauftrittewww.bdae.comwww.versichert-im-ausland.comwww.entsendeberatung.bdae.comwww.bdae-ev.dewww.expat-news.comSocial-Media-AuftritteFacebook (https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/)Instagram (https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/)Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bdae-gruppe/)Twitter (https://twitter.com/bdae_gruppe)Pressekontakt:Anne-Katrin SchwanitzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschwanitz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/5164382