Pascal Menges, Head of Equity Investment Process and Research, Lombard Odier Investment Managers Der Krieg in der Ukraine, steigende Gaspreise, Pleite gegangene Energieversorger und horrende Energierechnungen für die Verbraucher - die Energiekrise in Europa ist unerbittlich. Im Moment spricht alles für eine Beschleunigung der Energiewende. So haben beispielsweise Iberdrola und BP1 vor kurzem Investitionen in neue Kraftwerke zur Erzeugung von grünem Wasserstoff auf der iberischen Halbinsel bzw. in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...