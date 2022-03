München (ots) -Nach der erfolgreichen Premiere im Rahmen der letzten ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" wird Eckart von Hirschhausen ab dem 9. März 2022, immer mittwochs um 19:45 Uhr, in vorerst 20 Ausgaben die Rubrik "Wissen vor acht - Erde" präsentieren.Bei "Wissen vor acht - Erde" geht es um unseren Planeten um die großen Zusammenhängen wie globalen Wetter- und Klimaphänomenen - aber auch um die ganz kleinen, fast unsichtbaren Wunder, die sich jeden Tag im Mikrokosmos ereignen. Und alles Leben auf unserem Planeten hängt am Ende wieder mit uns selbst zusammen.Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen so eine neue Perspektive auf die Welt, in der wir leben und die wir schützen sollten.Die Themen im März:9. MärzKlimazwerg Deutschland?Deutschland ist nur für weniger als 2 % der weltweiten CO2-Emissionen zuständig. Warum sollten wir trotzdem mit gutem Beispiel vorangehen? Nun, die Zahl trügt: Deutschland ist in Wirklichkeit einer der großen CO2-Verursacher. Warum das so ist, zeigt Eckart von Hirschhausen in "Wissen vor acht - Erde".16. MärzZeckenalarm durch KlimakriseJetzt im März beginnt wieder die Zeckensaison. Die kleinen Blutsauger bringen manchmal sehr unangenehme Gäste mit: die Meningo-Enzephalitis. Wieso sich die Krankheit mittlerweile auch in nördlichen Regionen Deutschlands ausbreitet und was der Klimawandel damit zu tun hat, weiß Eckart von Hirschhausen in "Wissen vor acht - Erde".23. MärzEine Handvoll ErdeWir laufen einfach darüber hinweg - und sind uns gar nicht im Klaren darüber: In einer Handvoll Erde leben mehr Organismen, als Menschen auf dem Planeten. Unsere Böden sind wertvolle Biotope und wichtige CO2-Speicher. Wieso diese Böden in Gefahr sind, verrät Eckart von Hirschhausen in "Wissen vor acht - Erde".30. MärzGib Gummi!Was hat Reifenabrieb in Deutschland mit der Eisschmelze in der Arktis zu tun? Mehr als man denkt: Mikropartikel-Emissionen aus Reifenabrieb schaffen es bis in die Arktis - und sind dort für das Abschmelzen der Eisflächen mit verantwortlich. Wie es sein kann, dass unser Gummi einen solchen weiten Weg zurücklegt, zeigt Eckart von Hirschhausen in "Wissen vor acht - Erde".Produktion: Tvision GmbHRedaktion: Nils Wohlfarth (WDR)Mehr zu "Wissen vor acht" unter www.daserste.de/wissenvoracht (https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/wissen-vor-acht/index.html)Pressekontakt:Presse und Information Das ErsteE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5164441