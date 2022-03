Unterföhring (ots) -- Sky Ultimate TV: Bestes Sky Entertainment inklusive Netflix und ein innovatives TV-Erlebnis mit Sky Q für nur 20 Euro pro Monat- MagentaSport ab Ende März auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) verfügbar- Lineare DAZN Kanäle ab Mitte März auch im Vodafone Kabelnetz integriert- Noch in diesem Jahr: Discovery+ und Paramount+ und mit Sky Glass (https://www.sky.de/glass) der erste Streaming-TV von Sky auch in Deutschland und ÖsterreichUnterföhring, 07. März 2022 - Für über zwei Drittel aller deutschen TV-Konsumenten ist es kompliziert, die richtigen Inhalte im überwältigen Angebot aus neuen Anbietern, Apps und verschiedenen Abonnements zu finden. Um diesen Wunsch eines einfacheren Zugangs zum Lieblingsprogramm zu erfüllen, entwickelt sich Sky zur allumfassenden Entertainment-Plattform ständig weiter. So erhalten Entertainment-Fans mit Sky Ultimate TV ein Einstiegsangebot in die Sky Welt zu einem attraktiven Preis von nur 20 Euro pro Monat. Heute hat Sky weitere Partnerschaften und Angebote bekanntgegeben, die das Unterhaltungs-Erlebnis mit Sky Ultimate TV noch einzigartiger machen.Sky Ultimate TV bietet ein ultimatives TV-Erlebnis mit über 100 Free-TV Sendern, sowie mehr als 20 exklusive Pay-TV Sender in HD - komfortabel und einfach mit Sky Q nutzbar. Entertainment-Fans freuen sich auf das beste Sky Entertainment, darunter die HBO Inhalte und Sky Originals. Inklusive sind alle Netflix-Inhalte, RTL+ und seit Januar auch Peacock, der Streaming-Service von NBCU.MagentaSport ab Ende März auf Sky Q verfügbarDie MagentaSport App der Telekom ist ab Ende März auch auf Sky Q verfügbar. Damit erhalten Sky Kunden in Deutschland Zugang zu MagentaSport, dem Livesport-Angebot der Telekom mit bis zu 1.700 exklusiven Live-Events pro Jahr unter anderem mit allen Spielen der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der Basketball Bundesliga (BBL), der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga.Mit der Integration von MagentaSport baut Sky Q sein starkes Live-Sport-Angebot weiter aus. Sky Q Kunden erhalten zusätzlich zum hochkarätigen Live-Sport-Angebot von Sky dank der Kooperationen mit DAZN, Prime Video oder künftig MagentaSport Zugang zu einem noch reichhaltigeren Sportprogramm, das sie einfach an einem Ort genießen können. Bei Sky kommen Fußball-Fans in den Genuss aller drei deutschen Profiligen - der 1., 2. und 3. Bundesliga.DAZN Kanäle im Vodafone KabelnetzAb Mitte März sind die zwei linearen DAZN-TV-Kanäle DAZN1 und DAZN2 über Sky auch im Kabelnetz von Vodafone buchbar und empfangbar. Damit sind diese Kanäle mit den besten Live-Inhalten von DAZN künftig auch für alle Sky Kunden mit Kabelanschluss empfangbar, sofern sie DAZN über Sky gebucht haben und einen Sky Q/ Sky+ Receiver oder eine Sky Q Mini Box nutzen.Über die DAZN-App auf Sky Q erhalten Kunden, die DAZN über Sky buchen, eine noch größere Auswahl an spannenden Live-Sport-Events und können dort alle DAZN-Inhalte sehen.Weitere Streamingdienste auf Sky Q: Discovery+ und Paramount+Nach Peacock und Apple TV+ wird Sky im Laufe des Jahres mit Discovery+ und Paramount+ weitere Streamingdienste integrieren.Im Sommer startet mit Discovery+ der Streaming-Service von Discovery. Sky Q und perspektivisch Sky Glass Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen.Paramount+ wird im Angebot für alle Sky Cinema Kunden enthalten sein.Max Ehrhardt, Director Proposition & Product bei Sky Deutschland: "Mit Sky Ultimate TV bieten wir unseren Kunden ein richtig starkes Entertainment-Angebot mit einem Top-Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ob Sky Originals, HBO Inhalte, Netflix und Peacock - das Ganze für nur 20 Euro. Mehr gibt es nirgends und das ist erst der Anfang in diesem Jahr. Unsere Kunden erhalten eine einzigartige Content-Vielfalt und die besten neuen Streaming-Service - Ganz einfach und in einer Übersicht, auch via Sprachbefehl. "Über Sky QSky Q vereint die besten Eigenschaften, die sich die Zuschauer:innen von einer All-in-One Plattform wünschen - Fernsehen, Streaming und Apps. Mit nur einer Fernbedienung für alles bietet Sky Q eine große Sendervielfalt von Sky-, Partner- und Free-TV-Sendern. Zudem erhalten die Sky Q Kund:innen Zugriff auf die beliebtesten Mediatheken wie ARD, ZDF und RTL+ sowie eine große Auswahl an kostenlosen und Premium-Apps wie Spotify, Prime Video, RTL+ und DAZN. Die Programm-Vielfalt ist eingebettet in eine wegweisende Benutzeroberfläche, die einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen Funktionen bietet wie Restart oder Autoplay. Die smarte Sky Q Sprachsteuerung macht die Suche nach dem Wunschprogramm einfach und intuitiv. Sky Q ist sowohl über Kabel, Satellit oder über das Internet verfügbar. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar. Sky Q Kund:innen können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen. Mehr Infos zu Sky Q gibt es hier.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 