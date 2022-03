Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot hat seine strategische Technologie-Roadmap "100inX" vorgestellt. Die sieht es vor, innerhalb der nächsten zehn Jahre Batteriezellen zu liefern, die Energie für 100 Meilen (160 Kilometer) Reichweite in nur zwei Minuten nachladen können. Die Batteriezellen, die StoreDot derzeit entwickelt und gemeinsam mit EVE Energy in die Serienproduktion bringen will, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...