Ikea Österreich setzt nach Wien nun auch in Graz Elektrofahrzeuge für die Warenzustellung ein. Es handelt sich um zwei MAN eTGE, die in Kooperation mit DHL Zustellungen vom Ikea-Einrichtungshaus Graz ins gesamte Stadtgebiet übernehmen. In Wien sind wie berichtet seit dem vergangenen Jahr 30 von der Quantron AG auf Elektroantrieb umgerüstete Iveco-Trucks im Einsatz. Seit Februar 2022 sind auch in Graz ...

