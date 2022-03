Die OMV verfolgt keine Investitionen in Russland mehr. "Russland wird nicht mehr als eine der strategischen Kernregionen im Exploration & Production Portfolio der OMV betrachtet. Zudem wird eine strategische Überprüfung der wirtschaftlichen 24,99 Prozent Beteiligung am Juschno Russkoje Erdgasfeld eingeleitet. Diese Überprüfung beinhaltet alle Optionen einschließlich Möglichkeiten einer Veräußerung oder Ausstiegs", heißt es. Infolgedessen geht die OMV von einer Wertanpassung in Höhe von 0,5 - 0,8 Mrd. Euro (Stand 31. Dezember 2021) aus. Zudem nimmt die OMV wegen der erwarteten Uneinbringlichkeit der Forderungen gegenüber der Nord Stream 2 AG eine Wertanpassung in Höhe von 987 Mio. Euro (Ausleihung plus ...

