Die geopolitische Krise hat sich nach dem Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs verschärft. Russland wurde mit sehr harten Sanktionen belegt. Besonders betroffen ist der Handel mit russischen Wertpapieren. Der russische Einmarsch in die Ukraine wurde von der Weltgemeinschaft mehrheitlich verurteilt. Die westlichen Staaten reagierten mit den schärfsten ihnen zur Verfügung stehenden Wirtschaftssanktionen. So wurde der Güterhandel mit Russland massiv eingeschränkt und der Luftraum in der EU, Großbritannien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...