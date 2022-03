VMC Optimal E1-Fahrgestelle sollen zu elektrischen Paratransit-Bussen umgebaut werden

VANCOUVER, BC, 7. März 2022 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FRA:6LGA) ("Vicinity" oder das "Unternehmen"), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von zwei zusätzlichen Paratransit-Busherstellern, Diamond Coach und Coach & Equipment, Aufträge für das elektrische Fahrgestell vom Typ VMC Optimal E1 erhalten hat.

Olathe Fleet Solutions ("Olathe"), ein kommerzielles Lkw-Handels- und Flottenmanagementunternehmen in Kansas, fungierte als Vermittler für die Aufträge für fünf elektrische VMC Optimal E1-Fahrgestelle.

Das Fahrgestell wird die Reichweite von VMC Optimal in den Markt für Paratransit-Busse erweitern, die ältere und Menschen mit Behinderung im Rahmen von staatlichen Transitprogrammen und anderen wichtigen Marktsegmenten der Personenbeförderung befördern. Diamond Coach hat seinen Hauptsitz in Oswego (Kansas) und hat sich seit 1989 einen Ruf als Anbieter von rostfreien, stoßfesten und ADA-zugänglichen kommerziellen Bussen aufgebaut. Seit 1948 bietet Coach and Equipment mit Sitz in Penn Yan (New York) spezialisierte Transportlösungen und lieferte Paratransit-Busse an viele große Verkehrsbetriebe in Amerika. Die Auslieferung der Fahrgestelle für reine Elektrofahrzeuge beginnt noch im ersten Quartal 2022 und wird bis ins zweite Quartal andauern.

"Die Partnerschaft mit Olathe, einem führenden Vertriebshändler der vollelektrischen VMC Optimal-EV-Produktlinie, wird weiter ausgebaut, nachdem wir unsere wachsende Liste von Karosseriepartnern für Optimal EV um zwei weitere erstklassige Buskarosseriehersteller erweitern können", sagt William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. "Das Optimal E1-Design ist in puncto Sicherheit, Technologie und Integration überlegen - allesamt entscheidende Faktoren für Karosseriehersteller. Das Optimal E1 verfügt über eine Batterieeinbaukonfiguration zwischen den Rahmenlängsträgern, die maximale Sicherheit und Schutz für die ‚Proterra Powered'-Batterie bietet. Außerdem schützen die Längsträger auch die Hochspannungskabel und die Kühlleitungen der Batterie, was die Zuverlässigkeit und die Widerstandsfähigkeit des Busses für die Unerbittlichkeit des täglichen Einsatzes erhöht. Zudem sorgt die Positionierung des Antriebsmotors hinter der Hinterachse für eine bessere Gewichtsverteilung und Zugkraft und ist weniger kompliziert als die Designs von Mitbewerbern."

"Wir verzeichnen nach wie vor zunehmendes Interesse von Kunden, die emissionsfreie Elektrofahrzeuge für den Einsatz im Paratransit oder als kommerzielle Lkw und Busse, Krankenwagen, Wohnmobile und Flottenfahrzeuge suchen, da das flexible Design der VMC Optimal-Elektrofahrzeuge für eine Vielzahl von möglichen Fahrzeuganwendungen geeignet ist. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Aufträge anzukündigen, da wir die Verkaufsbemühungen für unsere vollelektrische Fahrzeuglinie weiter ausbauen werden", so Trainer abschließend.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)(FRA:6LGA) ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell zusammen mit EAVX, der Geschäftseinheit von JB Poindexter, einem strategischen Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

