An den europäischen Aktienmärkten und den US-Index-Futures ist eine Erholung zu beobachten, nachdem sie zu Beginn der Handelswoche stark gefallen waren. Die dritte Runde der Russland-Ukraine-Gespräche wird heute stattfinden. Die Türkei kündigte jedoch auch an, dass sie an diesem Donnerstag Gastgeber eines Treffens der Außenminister Russlands und der Ukraine sein werde. Auf der anderen Seite stellte ein Kreml-Sprecher Forderungen auf, die zwar weicher sind, aber für die Ukraine nicht akzeptabel zu ...

