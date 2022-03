Auf dem Radar: Erste GroupErste Group hatte in den letzten 5 Handelstagen um +155.1% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Montag mit 107.113.107 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -22.30%.Fiel am Freitag um -8,77 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 214% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 33,59 Prozent Minus. Die Aktie der Erste Group schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um 6,72 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei nur 1,63 Prozent lag. Die Agilität ist 312 Prozent über dem Schnitt. Erste Group hat am Freitag -8,77% verloren. Es ist dies der größte Tagesverlust seit 01.03.2022, als Erste Group -10,41% ...

