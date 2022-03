(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 07.03.2022 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade legen weiter kräftig zu. Weizen kostet fast 13 USD. An den Aktienmärkten herrscht große Unruhe. Die Papiere von Bayer und Wacker Chemie können sich mit moderaten Verlusten behaupten. Der russische Angriff auf die Ukraine hat zwei der wichtigsten Getreideproduzenten der Welt in eine kriegerische Auseinandersetzung ...

