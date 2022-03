So stark legte die Aktie des US-Einzelhändlers vorbörslich zu, nachdem das Management positiv auf ein Signal von RC Ventures reagiert. Die Private Equity-Adresse, mit der man zuvor nicht in Kontakt stand, habe Vorschläge unterbreitet, die nun sorgfältig geprüft würden. BED BATH & BEYOND hat im Geschäftsjahr 2021 mit der Umsetzung mehrjähriger Verbesserungsmaßnahmen begonnen.



Vorbörslich 33,88 $ müssen nicht das Ende der Fahnenstange sein, für die vergangenen 52 Wochen wird ein Kursband von 12,39 bis 44,51 $ angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



