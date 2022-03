ORLANDO, Florida, March 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS ("Kalera" oder das "Unternehmen") (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), eines der herausragenden Unternehmen für grüne vertikale Landwirtschaft und führend in der Pflanzenwissenschaft für die Produktion hochwertiger Produkte in kontrollierten Umgebungen, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung über eine besicherte wandelbare Zwischenfinanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 20 Millionen US-Dollar eingegangen ist. Zu den Kreditgebern gehören zunächst Lightrock, die mit LGT verbundene Wachstumskapital- und Impact-Investing-Plattform, Canica AS und NOX Management, die sich gemeinsam verpflichtet haben, dem Unternehmen im Rahmen der Fazilität 10 Millionen US-Dollar zu leihen. Die Fazilität, die ein Jahr nach dem Ziehungsdatum fällig wird, wird mit einem PIK-Zinssatz von 8 % verzinst, ist durch bestimmte Vermögenswerte von Kalera besichert und kann, vorbehaltlich der erforderlichen Unternehmensgenehmigungen, von den Kreditgebern jederzeit nach dem Vollzug der angekündigten Fusion mit Agrico Acquisition Corp. und der Nasdaq-Notierung zu einem Umwandlungspreis von 10,00 US-Dollar/Aktie des fusionierten Unternehmens in Aktien umgewandelt werden. Kalera, das eng mit Agrico Acquisition Corp ("Agrico") zusammenarbeitet, verfolgt im Zuge seiner Fusion mit Agrico weiterhin zusätzliche strategische Finanzierungsalternativen.



Curtis McWilliams, Interims-CEO, dazu: "Diese Vereinbarung ist ein positiver Schritt nach vorne für unser Geschäft und unterstreicht das anhaltende Wachstum und die Dynamik der zugrunde liegenden Nachfrage nach unseren Produkten. Der Abschluss dieses Darlehens gibt uns die zusätzliche Finanzierung, um in unser Geschäft zu investieren und uns strategisch so zu positionieren, dass wir unsere langfristigen Ziele erreichen."

Über Kalera:

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida.