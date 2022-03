Kund:innen bei Walmart können aktuell unter 50 verschiedenen Models ein ihn ähnelndes heraussuchen und sich an ihm die Kleidung anzeigen lassen. Die virtuelle Umkleide funktioniert jedoch nur für einige Marken - weitere sollen dazukommen. Der Einzelhandelskonzern bietet beim Online-Shopping jetzt die Möglichkeit zur virtuellen Anprobe: Kund:innen können mit der Funktion "Choose My Model" die ausgewählte Kleidung an Models anprobieren. Aktuell können die Shoppenden Hosen, Oberteile und weitere Kleidung an 50 verschiedenen Models anprobieren. Genutzt wird dafür Augmented Reality. KI-Umkleide von Zeekit Dazu setzt Walmart auf die ...

