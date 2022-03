PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach erneut hohen Verlusten an Europas Börsen haben sich die Kurse am Montagnachmittag berappelt. Anleger setzen ihre Hoffnung auf neuerliche Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50, der im frühen Handel um fast fünf Prozent gefallen war, lag zuletzt mit 0,74 Prozent im Plus bei 3582 Zählern.

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine soll nach Angaben aus Kiew an diesem Montagnachmittag beginnen. Das schrieb der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am Mittag auf Twitter. Auch an den US-Börsen haben die Leitindizes im vorbörslichen Handel die Verluste weitgehend wettgemacht./bek/he

EU0009658145