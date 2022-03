Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 14.30 Uhr - Eine Fusionsvereinbarung treibt die Aktien der US-Konzerne Oasis Petroleum und Withing Petroleum vorbörslich um je mehr als sechs Prozent an. Mitten in einer Ölpreis-Rally schließen sich die beiden US-Schieferölproduzenten zusammen. Die Transaktion ist rund sechs Milliarden Dollar schwer. Beide Firmen hatten 2020 Insolvenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...