Erste Group-Vorstand Stefan Dörfler kauft weitere 1000 Aktien zu je 24,79 Euro, wie aus einer Veröffentlichung hervorgeht. Bereits vergangene Woche hat er Aktien erworben. Die Erste Group-Aktie hat seit Beginn des kriegerischen Konflikts stark eingebüßt. Die Erste Group teilte heute mit, dass sie ihre Partnerorganisationen Caritas und das Internationale Rote Kreuz mit Spenden in Höhe von jeweils einer Million Euro unterstützt. Die Mittel werden für Menschen, die im Zuge des Kriegs in der Ukraine in Not geraten sind, eingesetzt. Zusätzlich spendete die rumänische Tochterbank BCR in Summe 100.000 Euro an Save the Children, das Rote Kreuz und Initiativen der rumänischen Regierung. Die Stiftungen in Tschechien und der Slowakei spendeten ...

