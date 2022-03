Die in Wien gelistete Voquz Labs, Anbieter von Lizenz- und Berechtigungsmanagement für SAP, eröffnet eine neue Geschäftsstelle in Singapur. CEO Martin Kögel: "Wir haben großartige und hochprofessionelle Partner in Asien, Australien und Neuseeland. Nun ist es an der Zeit, unsere Partner und Kunden mit einer eigenen Repräsentanz in der Region zu unterstützen". Als Vice President für die Region Asien-Pazifik stößt Tony Wise zu Voquz. "Tony ist eine Schlüsselfigur im Bereich der SAP-Lizenzberatung weltweit. Er ist die beste Besetzung, die ich mir vorstellen kann, um unsere Partner bei der Vermarktung von samQ zu unterstützen und unseren Kunden die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern", so Kögel. Tony Wise leitete schon ...

