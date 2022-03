Der österreichische Verpackungskonzern Alpla übernimmt den deutschen PET-Recycler Texplast in Wolfen. Alpla wird damit zu einem der größten PET-Recyclingbetriebe Deutschlands. Alpa übernehme von der Fromm-Gruppe neben Texplast auch sämtliche Anteile am gemeinsamen Joint Venture PET Recycling Team Wolfen, teilten die Unternehmen heute mit. Die Übernahme wurde am 25. Februar vertraglich geregelt. Über ...

