Stuttgart (ots) -- APCOA ersetzt Autos durch umweltfreundliche Lastenräder- E-Cargobikes fahren CO2-neutral und effizient zwischen den Parkhäusern- Übergabe durch ONOMOTION-Geschäftsführer heute am BERAPCOA Parking Deutschland wird noch nachhaltiger. Dafür hat der Parkhausbetreiber E-Cargobikes des Herstellers ONOMOTION bestellt, die am 7. März 2022 am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) von der Geschäftsführung übergeben werden. Die elektronisch betriebenen Lastenräder ersetzen an mehreren APCOA-Standorten in Berlin, München und Stuttgart Autos und unterstützen effizient und emissionsarm die Mitarbeiter:innen vor Ort.APCOA und ONOMOTION reduzieren CO2-Emissionen in deutschen Großstädten. In den Parkgaragen am BER, der Messe München sowie der Messe Stuttgart werden künftig E-Cargobikes eingesetzt. Die umweltfreundlichen Lastenräder transportieren Ersatzteile und Material zwischen den Parkhäusern der einzelnen APCOA-Standorte. In Berlin verkehren die Lastenräder beispielsweise von einer Parkgarage unterschiedlichen Parkhäusern am Flughafen BER zur anderen. Der E-Bike-Fahrer kann auch das Cash-Management übernehmen und zum Beispiel die Kassenautomaten leeren. Bisher wurden diese Aufgaben mit sogenannten Poolautos erledigt."Die Vorteile liegen auf der Hand: E-Lastenräder können auch ohne Führerschein gefahren werden und kommen schnell durch den Verkehr. Vor allem sind sie CO2-neutral und schonen Klima und Umwelt. Mit dem Einsatz der E-Cargobikes leisten wir einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen und der Verbesserung der Lebens- und Luftqualität im urbanen Raum", sagt Anja Müller, Director Operations bei APCOA Parking Deutschland.Kooperationspartner sorgen für nachhaltige City-LogistikAPCOA engagiert sich seit Längerem für mehr Nachhaltigkeit in Städten und setzt dabei auch im eigenen Unternehmen an. "Mit den E-Cargobikes können wir auf Fahrten zu unseren Parkgaragen CO2 reduzieren. Das hilft nicht nur der Umwelt, denn gleichzeitig werden wir als Firma effizienter. Eine Win-Win-Situation", sagt Hansjörg Votteler, Geschäftsführer bei APCOA Parking Deutschland.Der Geschäftsführer von ONOMOTION, Philipp Kahle, ergänzt: "Wir freuen uns, dass APCOA unsere E-Cargobikes operativ einsetzt. Das ist ein starkes Zeichen für mehr E-Mobilität und zeigt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten für unser E-Cargobikes, die ONO."Ein Ausbau der Zusammenarbeit mit ONOMOTION ist geplant. APCOA prüft Möglichkeiten, auch an weiteren Standorten auf die umweltfreundlichen E-Cargobikes umzurüsten. "Das Konzept passt perfekt in unser Bestreben, nachhaltige urbane Dienstleistungen zu fördern. Dafür haben wir ein Urban-Hubs-Netzwerk aufgebaut: Mit unseren Parkflächen liefern wir die Infrastruktur für Kooperationspartner, die sie etwa als Umschlagplatz für umweltfreundliche Logistik nutzen. So gestalten wir den Parkraum der Zukunft", erläutert Votteler von APCOA.APCOA setzt mit Partnerschaften wie mit ONOMOTION auf zukunftsweisende Strategien, um den Wandel hin zu einer nachhaltigen City-Logistik aktiv mitzugestalten und zu einer Verbesserung der Lebensqualität in den Städten beizutragen. Mit seinem Urban-Hubs-Netzwerk bietet APCOA die physische und digitale Infrastruktur für nachhaltige urbane Services. Im Bereich Logistik gehören dazu neben Umschlagplätzen für Lieferdienste auch Paketschränke, an denen die Kunden Lieferungen selbst abholen können. Weitere in APCOA-Parkhäusern verfügbare Urban-Hubs-Dienstleistungen sind zum Beispiel Ladepunkte für E-Fahrzeuge und Leihstationen für Sharing-Fahrzeuge.Über die APCOA PARKING Deutschland GmbH (http://www.apcoa.de)Die APCOA PARKING Deutschland GmbH hat ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen und bietet ihren Kunden mehr als 230.000 Parkplätze an rund 300 Standorten in über 80 Städten. Das Unternehmen steht für ein modernes Parkraummanagement in Innenstädten, an Flughäfen, Messen, Hotels und Krankenhäusern in ganz Deutschland. APCOA wurde als fairstes Unternehmen 2019 im Bereich Parkhausbetreiber von Focus Money ausgezeichnet.APCOA versteht sich als moderner Dienstleister, der neue Wege geht. Mit der kostenlosen Park-App APCOA FLOW bietet das Unternehmen seinen Kunden eine sichere und kontaktlose Möglichkeit zur Nutzung von deutschlandweit mehr als 100.000 Parkplätzen in über 200 ausgewählten Parkhäusern. Wer die App nutzt, braucht weder ein Ticket noch Bargeld für den Automaten und spart so wertvolle Zeit. Eine weitere Innovation aus dem Hause APCOA sind die Urban Hubs, mit denen das Unternehmen seine Parkplätze neuen Nutzergruppen anbietet. Dazu gehören etwa Partner aus dem Bereich Logistik wie Lieferdienste, die das Parkhaus als Umschlagplatz für ihre Ware nutzen. Die Standorte sind aber zum Beispiel auch als Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Stellplätze für Autovermietungen oder kleine Servicestationen geeignet. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten aus den Gebieten Elektrifizierung, Mobilität sowie neue Technologie und Dienstleistungen.