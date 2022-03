Stefan Riße von Acatis abgeklärt darüber, warum zurzeit am Markt die Angst um geht. Realistische und ernüchternde Einschätzungen eines Top-Kapitalmarktexperten, der nicht zum ersten Mal Kriegslagen börsianisch begleitet.

"Eigentlich kann es jetzt nur nach oben gehen", setzt Stefan Riße im wallstreet:online TV-Interview mit Martin Kerscher an. Das große Aber folgt sofort. Riße zeichnet ein Big Picture der derzeitigen Situation der Kapitalmärkte. So wissen Sie als Selbstentscheider-Anleger genau, in welchem Makro-Umfeld Sie handeln.



Video: Martin Kerscher, Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008469008