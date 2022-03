Ist zwar nicht unbedingt eine Besonderheit momentan: Aber der Chart von Init Innovation in Traffic Systems - kurz Init - sieht wirklich gruselig aus. So hat die Aktie seit Ende Oktober 2021 um fast 45 Prozent an Wert verloren. In absoluten Zahlen entspricht das einem Rückgang an Marktkapitalisierung von beinahe 200 Mio. Euro. Dabei hat ... The post Init: Lücke hält sich in Grenzen appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...