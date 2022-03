Die Bankaktien werden derzeit massiv abgestraft. Verflechtungen und Beteiligungen zu Russland-nahen Unternehmen sorgen aufgrund der enormen Sanktionen des Westens für eine heftige Talfahrt. So startete auch die Deutsche Bank die neue Handelswoche mit massiven Kursverlusten. Doch im Tagesverlauf konnte sich die Aktie spürbar erholen und hat ein beeindruckendes Intraday-Reversal vollzogen.

So schlug der Kurs heute Morgen zur Eröffnung bei nur noch 8,20 Euro. So niedrig stand die Aktie zuletzt im Februar 2021. Doch auf diesem Niveau setzten massive Käufe ein. So eroberte die Deutsche Bank sukzessive verloren gegangenes Terrain zurück und konnte schließlich sogar kurzzeitig wieder die 9-Euro-Marke überbieten. Am Ende lagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...