Der französische Impfstoffentwickler Valneva erwischte einen denkbar schlechten Start in die neue Woche. Obwohl die Franzosen in der vergangenen Woche die Zulassung für ihren Impfstoff seitens des Königreich Bahrains erhalten haben, ging der Kurs vom Start weg auf Talfahrt. Zeitweise rutschte die Aktie auf nur noch 11,80 Euro. Das bedeutete ein Minus gegenüber dem Freitagsschluss von rund 15 Prozent!

Doch dann folgte die spektakuläre Wende. Denn im Tagesverlauf konnte sich Valneva spürbar erholen. Zunächst eroberte die Aktie die 12-Euro-Marke zurück und arbeitete sich bis zum Abend sogar in Richtung 13 Euro vor. Zwischen dem Tief am Morgen und dem Schlusskurs lag also eine Rallye von deutlich mehr als fünf Prozent. Ist das vielleicht schon ein ...

