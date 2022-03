Tesla baut ein Auto in nur etwa zehn Stunden. Dorthin will auch Volkswagen kommen und beschloss zu diesem Zweck jüngst den Bau einer neuen Fabrik in Deutschland, wie das "manager magazin" berichtete. Das soll neben dem Stammwerk in Wolfsburg entstehen und auf den Namen "Trinity" hören.Ganz so schnell wie beim großen Vorbild Tesla wird der Bau zwar nicht vonstattengehen. Volkswagen (DE0007664039) rechnet aber damit, dass im Jahr 2026 die ersten Fahrzeuge vom Band rollen werden und das dann so schnell wie bisher noch nie im Unternehmen. ...

