Mit dem eskalierenden Krieg in der Ukraine und den Sanktionen des Westens wird die Frage nach dem Russland-Exposure von Unternehmen wichtiger. Wie aus einer Mitteilung der Investmentbank Bank of America Securities hervorgeht, ist dieses bei McDonald's höher als bei anderen Fast-Food-Ketten. Die Aktie gibt am Montag nach.In einer Mitteilung an Kunden schreibt Sara Senatore, Analystin bei Bank of America Securities, dass McDonald's aktuell über 900 Standorte in Russland und der Ukraine hat. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...