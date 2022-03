Das aktuelle Börsenumfeld ist geprägt von endlosen offenen Fragen, auf die es so bald wohl kaum eine Antwort geben wird. Das heißeste Thema bleibt dabei der Krieg in der Ukraine. Wie der sich in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt, darüber wird viel spekuliert und es geistern etliche mögliche Szenarien durch das Netz und andere Kanäle. Sicherheit gibt es aber nicht im Ansatz.Viel Unsicherheit gibt es nach wie vor auch bei Gazprom (US3682872078). Seit Kriegsbeginn wird immer wieder darüber gemutmaßt, ob das russische Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...