NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf Russland seien die unmittelbaren Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland für Europas Chemiesektor überschaubar, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sie die Produktpreise im Schnitt um rund zehn Prozent erhöhen, um gestiegene Energiepreise auszugleichen, sollten diese auf hohem Niveau verharren. Covestro habe die Preise im Schlussquartal 2021 überdurchschnittlich stark erhöht./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2022 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 01:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

