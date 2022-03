DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Jahresbericht

Corestate Capital Holding S.A.: Corestate veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen / Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers dauern an



CORESTATE veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen / Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers dauern an Luxemburg, 8. März 2022 - CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) gibt heute seine vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Die Prüfungshandlungen des Abschlussprüfers Ernst & Young sind noch nicht vollständig abgeschlossenen und dauern mit Fokus auf die CORESTATE Bank GmbH an. In der Folge verschiebt sich die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses der CORESTATE. Die Gesellschaft rechnet damit, dass eine Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses zeitnah, spätestens jedoch bis zum 31. März 2022 erfolgt. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss 2021 bereits vollumfänglich aufgestellt und geht fest davon aus, dass die noch andauernden Prüfungshandlungen keinen Einfluss auf das Zahlenwerk haben werden. Notifying Person:

Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

