Übernahme wird zusätzliche Expertise in fortgeschrittener Silikonformulierung und Compoundieren bringen

Erweiterte Produktionspräsenz in Europa

Quadion LLC, d.b.a. Minnesota Rubber and Plastics (MRP), ein führender Anbieter hochentwickelter Elastomer- und Thermoplastlösungen für die Endmärkte Medizin, Wasser und Spezialindustrien, hat heute die Übernahme von Primasil Silicones Ltd. (Primasil), einem in Weobley, Vereinigtes Königreich, ansässigen Compounder, Mischer und Hersteller von kundenspezifischen Silikonkautschuken, bekanntgegeben, der auf die Endmärkte Medizin, Heizung, Lüftung und Klima sowie Spezialindustrien spezialisiert ist.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Primasil, ein Unternehmen mit vier Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Silikonmaterialien, in unsere Unternehmensgruppe aufnehmen dürfen. Mit der Expertise von Primasil in kundenspezifischer Materialzusammensetzung, Mischen und Formgebung, Extrusion und Montage im Reinraum werden die anerkannten Kompetenzen von Minnesota Rubber and Plastics in Materialwissenschaft und Formgebung, Extrusion und Montage im Reinraum ergänzt werden. Damit kommt auch eine Vielzahl neuer Lösungen für unsere Kunden hinzu", sagte Jay Ward, CEO von Minnesota Rubber and Plastics. "Wir können auf eine lange Geschichte der erfolgreichen Betreuung unserer Kunden in Europa zurückblicken, und die Hinzunahme einer hochtechnischen Produktionspräsenz im Vereinigten Königreich und Tschechien wird es uns erlauben, unsere lokalen Ressourcen auf die nächste Stufe zu heben. Durch diese Übernahme werden nicht nur unsere Ressourcen in Materialwissenschaft und Herstellung vergrößert. Auch unsere globale Reichweite wird damit erweitert, insbesondere im Endmarkt Medizin, und unsere Pläne zur Ausdehnung unserer europäischen Präsenz werden vorangebracht, während wir aktiv versuchen, in der gesamten Region Partnerschaften einzugehen und Unternehmen für technische Elastomere zu übernehmen."

Primasil bietet ein breites Spektrum spezieller Materialien an, darunter platinvernetztes Silikon, leitfähiges Silikon, Fluorsilikon, Hoch- und Tieftemperatursilikon, raucharmes Silikon, Silikon mit geringer Toxizität und schwarzes Gummi. Die proprietäre Expertise von Primasil mit Silikon wird das an Materialwissenschaft orientierte Innovationszentrum von MRP bereichern, das ab Frühjahr 2022 seine Arbeit aufnehmen wird. Die hochpräzisen Fertigungskompetenzen von Primasil umfassen außerdem Formgebung, Extrusion und Montage im Reinraum sowie Misch-, Spritzguss- und proprietäre Produkte aus Gummisilikon und Flüssigsilikon-Kautschuk (Liquid Silicone Rubber, LSR).

Mit der Hinzunahme der Ressourcen von Primasil werden die bisherigen Angebote von MRP ergänzt, darunter hochentwickelte Lösungen aus Elastomeren und Thermoplasten für Medizintechnik, Wasser, Lebensmittel und Getränke, Infrastruktur und andere Schlüsselindustrien weltweit. MRP hat sich seinen starken Ruf im Laufe seiner mehr als 75-jährigen Geschichte mit der Konstruktion, Entwicklung, Fertigung und Montage von Produkten für raue Umgebungen, enge Toleranzen und technisch anspruchsvolle Anwendungen erworben, darunter Multi-Material-Lösungen und kundenspezifische Materialzusammensetzungen.

"Das Team von Primasil freut sich sehr über diese Gelegenheit. Wir freuen uns darauf, im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen bei Minnesota Rubber and Plastics weiterhin unsere geschätzten Kunden in Europa und weltweit zu betreuen mit innovativen Technologien, tollen Talenten und mehr Optionen als jemals zuvor", sagte Steve Wheeler, Managing Director von Primasil. "Wir erwerben nicht nur großartige Produkte und Ressourcen, um unsere derzeitigen Angebote zu ergänzen, sondern gewinnen auch ein Weltklasse-Team für uns. Wir haben vor, alle neuen Kollegen, die wir bei Primasil willkommen heißen, in unsere Verantwortung miteinzubeziehen", so Ward weiter.

Wheeler wird Primasil weiterhin leiten und der MRP-Organisation unterstehen. Weitere Informationen über Minnesota Rubber and Plastics und die aktuellen Angebote des Unternehmens finden Sie unter www.mnrubber.com.

Über Primasil Silicones

Primasil wurde 1978 gegründet, um den zunehmenden Bedarf an Silikonkautschuk zu erfüllen. Primasil ist ursprünglich ein Formteilhersteller, bot aber bald auch Fließpressen an und entwickelte seine eigenen speziellen Formulierungen. Das Unternehmen wurde so schnell zum führenden unabhängigen britischen Anbieter von Silikonkautschukkomponenten. Heute liefert Primasil weiterhin Silikonprodukte und -materialien in die ganze Welt an verschiedenste Branchen, darunter Luftfahrt, Automobile, Elektronik, Medizin und Pharma sowie Eisenbahn und Nahverkehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.primasil.com.

Über Minnesota Rubber and Plastics

Minnesota Rubber and Plastics (MRP) ist eines der führenden Unternehmen für Werkstoffverbundentwicklung und die Herstellung kundenspezifischer elastomerer und thermoplastischer Komponenten. Seit 77 Jahren hat sich das Unternehmen einen guten Ruf für gemeinsame Gestaltung und erfolgreiche Produktion der "schwierigen Teile" erworben. MRP betreibt Anlagen in Nordamerika, Europa und Asien und arbeitet mit Originalteileherstellern zusammen an der Lösung schwieriger Herausforderungen bei Dichtungen und Komponenten in unterschiedlichen Märkten. Zu den Kompetenzen des Unternehmens gehören Materialwissenschaft und -formulierung, voll funktionsfähige Produktprototypen sowie operative Exzellenz und Konsolidierung der Lieferkette. Das Innovation Center des Unternehmens, das im Frühjahr 2022 eröffnet werden soll, wird seinen Kunden einen verbesserten direkten Zugang zu materialwissenschaftlichem Fachwissen und ein vollständig integriertes Testverfahren für Design-Build-Prototypen bieten, mit dem Innovationen vorangebracht und die Produktentwicklung erheblich beschleunigt werden. Das Unternehmen legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und ermöglicht es seinen Technikern, eine breite Palette von hochtechnischen Materialien und Teilen zu entwerfen, zu formulieren, zu entwickeln und zu testen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mnrubber.com.

