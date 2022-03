Pressemitteilung

Basel, 08. März, 2022

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten, und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an Infektionen oder Krebs erkrankt sind, gab heute die Präsentation präklinischer Daten zur Anti-Krebs-Aktivität des Medikamentenkandidaten BAL0891 als Einzelwirkstoff auf dem Kongress Targeted Anticancer Therapies 2022 der European Society of Medical Oncology (ESMO TAT 2022) bekannt, der vom 7. bis 8. März 2022 online stattfindet. BAL0891, ein potentiell erster Vertreter einer neuen Klasse von Mitose-Checkpoint-Inhibitoren (MCI), induziert eine fehlerhafte Zellteilung, was zum Absterben von Tumorzellen führt.

BAL0891 ist ein neuartiger dualer Inhibitor der Threonin-Tyrosin-Kinase (TTK) und der Polo-like Kinase 1 (PLK1).1 Während der Mitose aktivieren TTK und PLK1 gemeinsam den Spindle-Assembly-Checkpoint (SAC), dessen Funktion es ist, bei der Zellteilung die korrekte Anordnung und Aufteilung der Chromosomen zu steuern. Die am ESMO TAT 2022 vorgestellten präklinischen Daten wurden in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Präzisionsmedizin-Unternehmen NTRC gewonnen, von dem Basilea den Kandidaten lizenziert hat. Die Ergebnisse bestätigen den Wirkmechanismus, indem sie zeigen, dass BAL0891 einen schnellen Zerfall des SAC verursacht, wodurch sich die Zellen teilen, bevor die Chromosomen korrekt angeordnet sind, was zu einem Absterben der Tumorzellen führt. Die Bestätigung des einzigartigen dualen Wirkmechanismus von BAL0891 unterstützt seine Differenzierung gegenüber anderen TTK- und PLK1-spezifischen Inhibitoren. Darüber hinaus führt die Wirkung auf den SAC zu einer starken Anti-Krebs-Aktivität in verschiedenen Tumor-Zelllinien. In einem präklinischen In-vivo-Modell für Brustkrebs führte dies zu einer Tumorverkleinerung sowie Fällen mit bestätigter vollständiger Rückbildung der Tumore.

Dr. Laurenz Kellenberger, Chief Scientific Officer von Basilea, sagte: «Wir sind sehr erfreut über die in präklinischen Modellen beobachtete starke Anti-Krebs-Aktivität des Einzelwirkstoffs. Nach der Genehmigung unseres IND-Antrags durch die US-Arzneimittelbehörde FDA im Dezember 2021 setzen wir die Vorbereitungen fort, um den Beginn einer Phase-1-Studie mit BAL0891 Mitte des Jahres zu ermöglichen.»

Weitere präklinische Daten, einschliesslich In-vivo-Daten zur Anti-Krebs-Aktivität von BAL0891 in weiteren Modellen menschlicher Tumore, sollen auf kommenden wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt werden.

BAL0891-Posterpräsentation am ESMO-TAT-Kongress 2022 Abstract #42P H. A. Lane, E. Zanini, N. Forster-Gross, K. Litherland, F. Bachmann, L. Bury, N. Willemsen-Seegers, J. de Man, D. Vu-Pham, W. E. van Riel, G. J. R. Zaman, R. C. Buijsman, A. Groner, M. Roceri, K. Burger, P. McSheehy, L. Kellenberger



BAL0891: a novel, small molecule, dual TTK/PLK1 mitotic checkpoint inhibitor (MCI) with potent single agent activity





Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.esmo.org/meetings/esmo-tat-2022.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an Infektionen durch Bakterien und Pilze oder Krebs erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera für die Behandlung schwerer bakterieller Infektionen. In klinischen Studien erproben wir zwei potenzielle Medikamente für die gezielte Behandlung verschiedener Krebserkrankungen. Zudem haben wir in unserem Portfolio mehrere präklinische Wirkstoffkandidaten für die beiden Bereiche Antiinfektiva und Onkologie. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN).

Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren. BAL0891 und dessen Einsatz dienen der Forschung und sind nicht von einer Zulassungsbehörde für irgendeine Anwendung zugelassen worden. Wirksamkeit und Sicherheit sind bislang nicht belegt. Die aufgeführten Informationen sind nicht als Anwendungsempfehlung zu verstehen. Die Relevanz von Erkenntnissen aus nicht-klinischen/präklinischen Studien für den Menschen wird derzeit untersucht.

