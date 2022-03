DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

COMMERZBANK - Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung sind bei der Commerzbank unlängst erhebliche Mängel in der Kunden-Identifikation aufgetaucht. Die Rede ist von einer höheren sechsstelligen Anzahl an Akten, die nicht rechtzeitig auf den neuesten Stand gebracht worden seien. Das Problem soll 2019 vor allem in der Direktbanktochter Comdirect entstanden sein, sich aber auch auf die Commerzbank erstrecken. Risikovorstand Marcus Chromik verhandele derzeit mit der Finanzaufsicht Bafin bezüglich der Folgen, sagte ein Insider. Die Commerzbank bestätigte die Probleme, es habe bei "der eigenständigen Tochter Comdirect aus prozesstechnischen Gründen" zeitweise ein Rückstau der entsprechenden Aktualisierungen gegeben, sagte eine Sprecherin. Dieser sei nach der Integration der Comdirect in die Commerzbank zügig aufgelöst worden. Inzwischen sei diese Nachbearbeitung nahezu vollständig abgeschlossen. (SZ)

SHELL - Am Montag informierte der Ölkonzern Shell Deutschland seine Großkunden in einem Schreiben darüber, dass alle Produkte des Unternehmens von Heizöl über Diesel bis hin zu Schmierfett, nur noch begrenzt und zum Teil gar nicht mehr angeboten werden. Das gilt für kurzfristig beschaffte Mengen, sprich jeden, der keinen bestehenden Liefervertrag mit Shell hat. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor. Auch andere Ölkonzerne sollen den Handel auf dem Spotmarkt mittlerweile eingeschränkt haben, berichtet ein Insider. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg gemeldet, dass Shell den Verkauf von Heizölprodukten in Deutschland einschränke. (Handelsblatt)

VTB - Die zweitgrößte russische Bank VTB darf mit ihrer Europa-Tochter Finanzkreisen zufolge keine Gelder von Privatanlegern mehr einsammeln. Die Behörden hätten einen Einlageaufnahmestopp erlassen, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen. Ein Sprecher der VTB Bank Europe wollte sich dazu nicht äußern. Bisher hatte das Institut lediglich mitgeteilt, es nehme vorerst keine neuen Kunden mehr auf. (Handelsblatt)

EY - Die vier großen global tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte, KPMG, PWC und EY haben alle angekündigt, sich von ihrem Russlandgeschäft zu trennen. Weil die Prüfungsunternehmen nicht als hierarchisch gegliederte Konzerne organisiert sind, sondern als globale Netzwerke unabhängiger Landesgesellschaften, werden die bisherigen russischen Mitgliedgesellschaften aus den Netzwerken der jeweiligen Prüfgesellschaften ausgeschlossen, haben damit auch keinen Zugriff mehr auf interne IT-Systeme. (FAZ, Handelsblatt)

TRANSPORTBRANCHE - Wegen der steigenden Öl- und Dieselpreise schlagen die Vertreter des Güterkraftverkehrs Alarm: "Es droht eine Insolvenzwelle im deutschen Transportlogistikgewerbe", sagt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL). "Dann wäre die Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft in Gefahr." Wegen der stark steigenden Preise für Diesel sei die finanzielle Belastungsgrenze vieler Transportunternehmen erreicht. (FAZ)

