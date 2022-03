Am deutschen Aktienmarkt dürfte es weiter abwärts gehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag erneut niedriger starten. Im Mittelpunkt des Handelsgeschehens steht weiter die Diskussion um ein Verbot russischer Gas- und Öl-Lieferungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine. Das hatte die Energiepreise am Montag stark angetrieben, was die Inflationssorgen der Anleger schürte. Der Dax hatte zwei Prozent auf 12.834 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...