Was trieb Wladimir Putin gerade jetzt zu der völkerrechtswidrigen Invasion in die Ukraine? Diese und weitere Fragen zur Geschichte des Konflikts zwischen Russland und Ukraine beantwortet Prof. Dr. Frithjof Benjamin SchenkWas trieb Wladimir Putin gerade jetzt zu der völkerrechtswidrigen Invasion in die Ukraine? Diese und weitere Fragen zur Geschichte des Konflikts zwischen Russland und Ukraine beantwortet Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk, Osteuropa-Historiker an der Universität Basel, im Video-Interview. ( Universität Basel/mc/ps)...

Den vollständigen Artikel lesen ...