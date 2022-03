DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands dürfte im Januar gestiegen sein. Die befragten Volkswirte erwarten, dass sie gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent zugenommen hat, nachdem sie im Dezember um 0,3 Prozent gesunken war. Angesichts eines Umsatzzuwachses von 1,8 Prozent könnte das Plus aber noch etwas größer ausgefallen sein. Die deutsche Industrie wird seit Monaten durch einen Mangel an Rohstoffen, Vorprodukten und Personal an einer zügigen Abarbeitung ihrer Auftragsbestände gehindert. Bereits veröffentlichte Daten deuten darauf hin, dass der Mangel an Vorprodukten zu Jahresbeginn nicht mehr ganz so groß war. So stiegen die Umsätze im verarbeitenden Gewerbe um 1,8 Prozent. Wegen des engen Zusammenhangs zwischen beiden Zeitreihen ist für die Produktion mit einem Anstieg in ähnlicher Größenordnung zu rechnen. VDA-Daten zur Pkw-Produktion deuten zudem darauf hin, dass sich diese Entwicklung im Februar noch fortgesetzt hat. Darüber hinaus sieht es jedoch wegen des Ukraine-Kriegs ziemlich düster aus. Die vom Beratungsunternehmen Sentix befragten Investoren rechnen mit einem regelrechten Konjunktureinbruch sowohl für Deutschland als auch für den Euroraum.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER (8:00h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 3.441 -5% 13 3.626 EBIT bereinigt 247 -42% 13 422 EBIT bereinigt Marge 7,1 -- 13 11,6

Weitere Termine:

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 4Q

19:00 US/Apple Inc, Produkt-Präsentation

Im Laufe des Tages

- FR/Danone SA, Kapitalmarkttag

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Novartis AG 3,10 CHF

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm - EU 11:00 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj 2. Veröff: +0,3% gg Vq/+4,6% gg Vj 3. Quartal: +2,3% gg Vq/+3,9% gg Vj - US 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -87,20 Mrd USD zuvor: -80,73 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 12.506,00 -1,1% E-Mini-Future S&P-500 4.147,50 -1,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.126,00 -1,5% Nikkei-225 24.790,95 -1,7% Schanghai-Composite 3.321,68 -1,5% +/- Ticks Bund -Future 166,78 +2 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 12.834,65 -2,0% DAX-Future 12.645,00 -3,5% XDAX 12.653,86 -3,5% MDAX 28.342,73 -1,8% TecDAX 2.996,76 -1,4% EuroStoxx50 3.512,22 -1,2% Stoxx50 3.396,77 -0,8% Dow-Jones 32.817,38 -2,4% S&P-500-Index 4.201,09 -3,0% Nasdaq-Comp. 12.830,96 -3,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 169,84 -92

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Abgaben in den Handel am Dienstag starten. Weiter sorgt ein mögliches Importverbot russischen Öls für große Verunsicherung an den Märkten. Bislang ist der Energiebereich von den Sanktionen noch weitgehend unberührt. Russland steht für 45 Prozent der europäischen Gasimporte und diese sind nur schwer zu ersetzen. Mit Blick auf die militärische Lage scheint der russische Vorstoß im Norden der Ukraine kaum voranzukommen. Die Blicke richten sich auch auf die geldpolitische Entscheidung der EZB sowie das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine am Donnerstag. Das Geschäft dürfte auch am Dienstag weiter von sehr hoher Volatilität geprägt sein.

Rückblick: Schwach - Die Börsen zeigten sich hoch volatil und trotz der heftigen Abgaben klar über den Tagestiefs. Ausgelöst durch Berichte, wonach der US-Kongress auf ein Embargo für Ölimporte aus Russland dränge, stieg der Ölpreis massiv, was die Börse im frühen Geschäft schwer belastet hatte. Am Nachmittag reduzierte die Aktienmärkte die Verluste - stützend wirkte ein geplantes Treffen zwischen den Außenministern Russlands und der Ukraine am Donnerstag. Auch kam der Ölpreis deutlich zurück. Trotz der wieder vom Hoch gefallenen Energiepreise blieben die Stagflationsängste groß. Für den Ölsektor ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Bankensektor gab um 3,3 Prozent nach. Die Aussichten des Sektors sind stark mit den makroökonomischen Aussichten verbunden, die durch die Möglichkeit eines langwierigen Krieges bedroht sind. Unicredit verloren 5,6 Prozent, Raiffeisen 5,7 Prozent. Die Österreichen weisen zudem ein größeres Russand-Engagement auf. Wie bereits in den vergangenen Tagen trotzen Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Rüstung dem Abgabedruck. Beide Branchen gelten derzeit als die einzig strategisch investierbaren. BAE Systems gewannen 7,1 Prozent und Thales 6,6 Prozent. Vestas stiegen 8,9 Prozent und Siemens Gamesa 7,7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Die trüben makroökonomischen Aussichten belasteten Bankenwerte. Deutsche Bank verloren 2,8 Prozent und Commerzbank 5,2 Prozent. Auch Reiseaktien wurden weiter gemieden. Hier belastete die Erwartung, dass der Ukrainekrieg und die grassierende Inflation auf die Reisestimmung negativ durchschlagen würden. Lufthansa gaben 3,4 Prozent nach, Tui 6,8 Prozent und Fraport 7,7 Prozent. Konsumtitel wurden mit der Aussicht einer sinkenden inflationsbedingten Kaufkraft veräußert: Adidas verloren 5,4 Prozent und Puma 4 Prozent. In den Bereichen Erneuerbare Energien und Wehrtechnik zogen Rheinmetall um 4,4 Prozent und Nordex um 8,4 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Sog der sehr schwachen US-Börsen ist es am Montag im nachbörslichen Handel mit den Kursen weiter deutlich nach unten gegangen. Die Belastungsfaktoren waren unverändert der Ukrainekrieg und der kräftig gestiegene Ölpreis. Hugo Boss sanken nachbörslich um 1,1 Prozent. Die britische Einzelhandelskette Frasers hatte ihren Stimmrechtsanteil bei dem Modekonzern erhöht. Deutsche Beteiligungs AG wurden rund 2,5 Prozent niedriger getaxt, nachdem das Unternehmen wegen des Ukrainekriegs seine Jahresprognose zurückgezogen hatte.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Die unvermindert andauernden russischen Angriffe auf ukrainische Städte belasteten die Aktienkurse. Die Diskussion über einen Importstopp für russisches Öl trieb derweil die Ölpreise weiter kräftig nach oben, was Inflations- und Konjunktursorgen befeuerte, die den Abgabedruck an den Aktienmärkten verstärkten. Neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine blieben ohne Ergebnis und stützten daher nicht. Am Aktienmarkt gehörte der Energiesektor (+1,6%) zu den wenigen Gewinnern. Unter den Ölwerten stiegen Exxon Mobil (+3,6%) und Chevron (+1,8%). Occidental Petroleum (-1,4%) drehten mit den von ihren Tageshochs zurückkommenden Ölpreisen ins Minus. Dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Investorenlegende Warren Buffett ihren Anteil an Occidental aufgestockt hat, stützte nicht nachhaltig. Konsumnahe und Einzelhandelstitel standen tendenziell unter Druck, die steigenden Rohstoff- und Energiepreise dürften die Inflation befeuern und die Kaufkraft schwächen. Clover Health Investments sprangen gar um 18,2 Prozent empor. Direktorin Chelsea Clinton hat zuletzt ein größeres Paket an dem Unternehmen gekauft, dessen Aktienkurs in diesem Jahr bereits um über 40 Prozent eingebrochen ist.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,54 +5,6 1,48 81,0 5 Jahre 1,71 +7,0 1,64 44,9 7 Jahre 1,77 +6,8 1,70 32,9 10 Jahre 1,78 +5,1 1,73 27,2 30 Jahre 2,20 +3,9 2,16 29,8

Anleihen wurden trotz der sehr schwachen Aktienmärkte verkauft. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Marktteilnehmer verwiesen auf die hohe Inflation. Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Titel verringerte sich weiter auf zeitweise 21 Basispunkte. Am Markt gebe es Befürchtungen, dass die Zinsstrukturkurve bald invers werden könnte, zumal die US-Notenbank wohl schon in diesem Monat beginnen wird, die Zinsen zu erhöhen, hieß es von Marktteilnehmern. Inverse Zinsstrukturkurven werden mit einer Rezession in Verbindung gebracht. Andere Beobachter beschwichtigten: Der Renditeabstand zwischen dreimonatigen und zehnjährigen Titeln, ebenfalls eine wichtige Kennziffer, betrage 142 Punkte und sei damit weit entfernt von einem Inflationssignal.

