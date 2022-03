Die Aktie der Lufthansa ist in den vergangenen Handelstagen kräftig unter Druck geraten. Hinzu kommen nun auch skeptischere Analystenstudien, wie etwa aus dem Hause Bernstein Research. So hat Das US-Analysehaus hat das Kursziel für die MDAX-Titel von 7,85 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Für die Fluggesellschaft seien die operativen Voraussetzungen im Branchenumfeld am schwierigsten, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...