Der DAX setzt die Talfahrt am Dienstag wegen des Ukraine-Krieges und dessen wirtschaftlichen Folgen fort. Der Broker IG taxiert den Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart auf 12.603 Punkte und damit 1,8 Prozent niedriger als zum Xetra-Handelsende am Vortag.Im Börsenjahr 2022 hat er bislang mehr als ein Fünftel eingebüßt, den größten Teil davon seit der russischen Invasion in der Ukraine. "Störungen auf den Energiemärkten und die Gefahren eines geopolitischen Paradigmenwechsels sorgen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...