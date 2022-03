Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist zum Wochenstart weiter abgerutscht. Gestern Vormittag näherte er sich sogar der Marke von 12.600 Punkten an. Immerhin konnte der DAX am Nachmittag einen Teil seiner Verluste wettmachen. Am Ende lag er bei 12.824 Zählern. Marktidee: Deutsche Telekom Die Telekom hatte Ende Februar überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Trotzdem war die Aktie im Anschluss unter Druck geraten. Dieser Druck hat sich durch den Krieg in der Ukraine noch verschärft. Gestern erreichte das Papier eine wichtige Ziel- und Unterstützungszone und markierte ein Zwei-Jahres-Tief. Damit sich der dominante Abwärtstrend nicht fortsetzt, muss der Kurs drei Hürden auf der Oberseite überwinden.