ADS-Nach Weltmarktführer Nike und dem Rivalen Puma zieht sich auch der größte deutsche Sportartikelkonzern vorübergehend aus dem russischen Markt zurück ADS-Adidas wechselt China-Chef aus nach 15%-Umsatzeinbruch: FT BAYN-Die US-Tochter des deutschen Chemieriesen Bayer, Monsanto, wird von der Stadt Los Angeles wegen der wissentlichen Verschmutzung von Gewässern verklagt. BOSS-Frasers erhöht Stimmrechtsanteil an Hugo BossDBAN-Deutsche Beteiligung zieht Ausblick wegen Ukrainekrieg zurückG24-Rückkaufprogramms eigene Aktien der Gesellschaft im Wert von bis zu 350 Millionen EuroUN01- Uniper stoppt Neuinvestitionen in Russland und hakt Nord Stream 2 ab AIR FP Airbus Helicopters unterzeichnet mit All Nippon Helicopter einen 5-Jahres-Vertrag über HCare Smart-Teile pro Stunde für ...

