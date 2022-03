Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

8 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 7 March 2022 it purchased a total of 440,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 300,000 140,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.162 GBP0.964 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.126 GBP0.930 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.148053 GBP0.949416

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 730,476,191 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 890 1.138 XDUB 08:11:56 00057457203TRLO0 5552 1.132 XDUB 08:12:35 00057457318TRLO0 4139 1.142 XDUB 08:16:34 00057457608TRLO0 4405 1.140 XDUB 08:16:52 00057457635TRLO0 1200 1.140 XDUB 08:17:17 00057457666TRLO0 4410 1.136 XDUB 08:17:38 00057457694TRLO0 4354 1.132 XDUB 08:18:08 00057457774TRLO0 4238 1.130 XDUB 08:18:58 00057457831TRLO0 629 1.132 XDUB 08:22:33 00057458110TRLO0 481 1.132 XDUB 08:22:33 00057458109TRLO0 80 1.132 XDUB 08:22:33 00057458108TRLO0 1437 1.132 XDUB 08:22:33 00057458107TRLO0 786 1.132 XDUB 08:22:33 00057458106TRLO0 1596 1.132 XDUB 08:22:33 00057458105TRLO0 2389 1.132 XDUB 08:22:33 00057458111TRLO0 1287 1.132 XDUB 08:22:49 00057458148TRLO0 1530 1.132 XDUB 08:22:49 00057458147TRLO0 1801 1.132 XDUB 08:22:49 00057458146TRLO0 1530 1.132 XDUB 08:22:49 00057458150TRLO0 213 1.132 XDUB 08:22:49 00057458149TRLO0 4017 1.126 XDUB 08:26:22 00057458421TRLO0 430 1.126 XDUB 08:26:22 00057458424TRLO0 579 1.140 XDUB 08:54:54 00057460949TRLO0 1399 1.144 XDUB 09:02:48 00057461488TRLO0 3034 1.144 XDUB 09:02:48 00057461486TRLO0 4249 1.140 XDUB 09:02:48 00057461489TRLO0 4082 1.154 XDUB 09:10:37 00057462498TRLO0 431 1.152 XDUB 09:24:11 00057464013TRLO0 2678 1.152 XDUB 09:24:11 00057464014TRLO0 836 1.152 XDUB 09:24:11 00057464015TRLO0 3267 1.154 XDUB 10:12:52 00057467726TRLO0 898 1.154 XDUB 10:15:39 00057468037TRLO0 2240 1.158 XDUB 10:29:13 00057469104TRLO0 1517 1.158 XDUB 10:29:13 00057469105TRLO0 456 1.158 XDUB 10:29:28 00057469128TRLO0 1500 1.158 XDUB 10:29:40 00057469168TRLO0 2076 1.158 XDUB 10:29:40 00057469166TRLO0 3593 1.156 XDUB 10:48:34 00057470764TRLO0 4359 1.156 XDUB 10:48:34 00057470763TRLO0 1840 1.152 XDUB 10:56:43 00057471489TRLO0 1760 1.152 XDUB 10:57:20 00057471534TRLO0 1744 1.152 XDUB 10:57:55 00057471589TRLO0 1066 1.152 XDUB 10:57:55 00057471588TRLO0 1865 1.152 XDUB 10:59:40 00057471845TRLO0 2847 1.150 XDUB 11:02:30 00057472167TRLO0 412 1.150 XDUB 11:11:41 00057472947TRLO0 411 1.150 XDUB 11:16:18 00057473184TRLO0 157 1.150 XDUB 11:18:23 00057473366TRLO0 2770 1.146 XDUB 11:28:16 00057474159TRLO0 785 1.146 XDUB 11:28:17 00057474160TRLO0 154 1.146 XDUB 11:29:09 00057474220TRLO0 258 1.146 XDUB 11:29:09 00057474219TRLO0 258 1.146 XDUB 11:33:02 00057474581TRLO0 1517 1.140 XDUB 11:51:59 00057475604TRLO0 677 1.140 XDUB 11:51:59 00057475603TRLO0 1590 1.140 XDUB 11:51:59 00057475602TRLO0 402 1.140 XDUB 11:51:59 00057475605TRLO0 891 1.142 XDUB 11:51:59 00057475606TRLO0 4174 1.162 XDUB 12:22:48 00057478320TRLO0 1754 1.160 XDUB 12:22:50 00057478328TRLO0 2023 1.160 XDUB 12:22:51 00057478329TRLO0 181 1.160 XDUB 12:22:51 00057478331TRLO0 2147 1.160 XDUB 12:26:51 00057478732TRLO0 1500 1.160 XDUB 12:26:51 00057478731TRLO0 926 1.160 XDUB 12:33:58 00057479723TRLO0 2400 1.160 XDUB 12:33:58 00057479722TRLO0 523 1.160 XDUB 12:33:58 00057479721TRLO0 1529 1.160 XDUB 12:34:34 00057479814TRLO0 1951 1.160 XDUB 12:34:34 00057479813TRLO0 1085 1.160 XDUB 12:34:35 00057479815TRLO0 3404 1.160 XDUB 12:35:35 00057479893TRLO0 1506 1.160 XDUB 12:48:47 00057480627TRLO0 2274 1.160 XDUB 12:48:47 00057480626TRLO0 2526 1.160 XDUB 12:48:47 00057480625TRLO0 1278 1.160 XDUB 12:48:47 00057480624TRLO0 4204 1.156 XDUB 12:49:06 00057480654TRLO0 154 1.154 XDUB 13:09:25 00057482681TRLO0 411 1.154 XDUB 13:09:25 00057482680TRLO0 147 1.154 XDUB 13:09:25 00057482679TRLO0 103 1.162 XDUB 13:32:09 00057484855TRLO0 964 1.162 XDUB 13:32:09 00057484854TRLO0 153 1.162 XDUB 13:32:09 00057484853TRLO0 513 1.162 XDUB 13:32:09 00057484852TRLO0 1762 1.162 XDUB 13:32:09 00057484858TRLO0 289 1.162 XDUB 13:32:09 00057484857TRLO0 459 1.162 XDUB 13:32:09 00057484856TRLO0 1892 1.160 XDUB 13:32:14 00057484867TRLO0

341 1.160 XDUB 13:33:09 00057484959TRLO0 1517 1.160 XDUB 13:33:09 00057484958TRLO0 1500 1.160 XDUB 13:33:09 00057484960TRLO0 1500 1.158 XDUB 13:38:51 00057485617TRLO0 1119 1.158 XDUB 13:38:51 00057485619TRLO0 2459 1.158 XDUB 13:38:51 00057485618TRLO0 1856 1.156 XDUB 13:39:10 00057485679TRLO0 1722 1.156 XDUB 13:39:10 00057485678TRLO0 1500 1.158 XDUB 13:59:15 00057489253TRLO0 1679 1.158 XDUB 13:59:15 00057489252TRLO0 2424 1.158 XDUB 13:59:15 00057489251TRLO0 1782 1.158 XDUB 13:59:15 00057489250TRLO0 1099 1.156 XDUB 14:01:13 00057489570TRLO0 1523 1.156 XDUB 14:01:13 00057489572TRLO0 1099 1.156 XDUB 14:01:13 00057489571TRLO0 692 1.156 XDUB 14:01:13 00057489573TRLO0 2031 1.154 XDUB 14:19:01 00057492567TRLO0 325 1.154 XDUB 14:19:01 00057492566TRLO0 103 1.154 XDUB 14:19:01 00057492565TRLO0 206 1.154 XDUB 14:19:01 00057492564TRLO0 1729 1.154 XDUB 14:19:01 00057492563TRLO0 1517 1.160 XDUB 14:34:35 00057495747TRLO0 4354 1.160 XDUB 14:34:35 00057495751TRLO0 2100 1.160 XDUB 14:34:35 00057495749TRLO0 3213 1.156 XDUB 14:35:38 00057495893TRLO0 1309 1.156 XDUB 14:35:38 00057495894TRLO0 1517 1.162 XDUB 14:42:22 00057497232TRLO0 87 1.162 XDUB 14:42:22 00057497231TRLO0 2775 1.162 XDUB 14:42:22 00057497233TRLO0 14 1.158 XDUB 14:44:26 00057497579TRLO0 1550 1.158 XDUB 14:44:26 00057497578TRLO0 1188 1.158 XDUB 14:50:34 00057498451TRLO0 1877 1.158 XDUB 14:51:14 00057498526TRLO0 1091 1.162 XDUB 14:55:05 00057499039TRLO0 456 1.162 XDUB 14:55:05 00057499038TRLO0 3024 1.162 XDUB 14:55:05 00057499037TRLO0 1017 1.162 XDUB 14:55:45 00057499154TRLO0 1790 1.162 XDUB 14:55:45 00057499153TRLO0 1957 1.162 XDUB 14:55:45 00057499152TRLO0 3488 1.162 XDUB 14:57:05 00057499318TRLO0 409 1.160 XDUB 14:58:45 00057499599TRLO0 1828 1.160 XDUB 14:58:45 00057499598TRLO0 1389 1.160 XDUB 14:58:45 00057499600TRLO0 370 1.162 XDUB 14:58:45 00057499602TRLO0 3555 1.162 XDUB 14:58:45 00057499601TRLO0 2978 1.152 XDUB 15:13:45 00057501921TRLO0 582 1.152 XDUB 15:13:45 00057501920TRLO0 43 1.152 XDUB 15:13:45 00057501919TRLO0 1971 1.146 XDUB 15:15:04 00057502150TRLO0 448 1.146 XDUB 15:16:19 00057502323TRLO0 55 1.146 XDUB 15:18:16 00057502605TRLO0 1189 1.146 XDUB 15:18:16 00057502604TRLO0 2443 1.142 XDUB 15:24:49 00057503591TRLO0 1091 1.136 XDUB 15:27:52 00057504152TRLO0 597 1.136 XDUB 15:31:57 00057504914TRLO0 920 1.136 XDUB 15:31:57 00057504920TRLO0 1192 1.136 XDUB 15:31:57 00057504919TRLO0 504 1.136 XDUB 15:31:57 00057504922TRLO0 78 1.136 XDUB 15:32:06 00057504986TRLO0 1411 1.136 XDUB 15:32:07 00057504988TRLO0 2002 1.140 XDUB 15:37:12 00057505740TRLO0 246 1.140 XDUB 15:37:12 00057505743TRLO0 105 1.140 XDUB 15:37:12 00057505742TRLO0 312 1.140 XDUB 15:37:12 00057505741TRLO0 1397 1.140 XDUB 15:38:55 00057505961TRLO0 423 1.136 XDUB 15:38:56 00057505965TRLO0 8396 1.136 XDUB 15:41:57 00057506347TRLO0 1307 1.136 XDUB 15:48:57 00057507261TRLO0 1934 1.136 XDUB 15:49:02 00057507265TRLO0 1205 1.136 XDUB 15:49:02 00057507266TRLO0 2337 1.136 XDUB 15:49:45 00057507336TRLO0 1401 1.136 XDUB 15:49:45 00057507337TRLO0 28 1.134 XDUB 15:50:54 00057507465TRLO0 1510 1.134 XDUB 15:51:21 00057507525TRLO0 1189 1.134 XDUB 15:56:39 00057508093TRLO0 1011 1.134 XDUB 15:56:51 00057508110TRLO0 2854 1.134 XDUB 15:56:51 00057508109TRLO0 1106 1.134 XDUB 15:57:51 00057508243TRLO0 90 1.134 XDUB 15:57:51 00057508242TRLO0 1280 1.134 XDUB 15:57:56 00057508251TRLO0 3557 1.134 XDUB 15:58:12 00057508305TRLO0 525 1.134 XDUB 15:58:12 00057508304TRLO0 3048 1.134 XDUB 15:58:12 00057508303TRLO0 123 1.142 XDUB 16:09:03 00057509966TRLO0 1103 1.142 XDUB 16:09:03 00057509968TRLO0 2400 1.142 XDUB 16:09:03 00057509967TRLO0 1939 1.142 XDUB 16:12:03 00057510443TRLO0 2400 1.142 XDUB 16:12:03 00057510441TRLO0 1006 1.142 XDUB 16:14:03 00057510716TRLO0 1719 1.142 XDUB 16:14:03 00057510715TRLO0 1394 1.142 XDUB 16:14:03 00057510714TRLO0 1011 1.142 XDUB 16:15:37 00057511041TRLO0 3685 1.142 XDUB 16:18:07 00057511566TRLO0 2950 1.142 XDUB 16:18:07 00057511565TRLO0 250 1.142 XDUB 16:18:07 00057511564TRLO0 1032 1.142 XDUB 16:19:22 00057511783TRLO0 1167 1.142 XDUB 16:19:22 00057511782TRLO0 2542 1.142 XDUB 16:21:05 00057512039TRLO0 1805 1.142 XDUB 16:21:05 00057512038TRLO0 1424 1.140 XDUB 16:23:05 00057512388TRLO0 980 1.140 XDUB 16:23:05 00057512387TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2071 93.60 XLON 08:12:35 00057457320TRLO0 1616 93.60 XLON 08:12:35 00057457319TRLO0 79 93.90 XLON 08:18:08 00057457772TRLO0 3322 93.90 XLON 08:18:08 00057457773TRLO0 1049 93.80 XLON 08:18:41 00057457809TRLO0 2884 93.80 XLON 08:18:41 00057457810TRLO0 1558 93.20 XLON 08:25:52 00057458387TRLO0 1128 93.20 XLON 08:26:22 00057458423TRLO0 535 93.20 XLON 08:26:22 00057458422TRLO0 3244 93.00 XLON 08:30:41 00057458845TRLO0 1489 94.10 XLON 08:54:27 00057460935TRLO0 75 94.10 XLON 08:54:27 00057460936TRLO0 1813 94.10 XLON 08:54:27 00057460937TRLO0 463 94.10 XLON 08:54:27 00057460938TRLO0 503 94.60 XLON 09:01:56 00057461407TRLO0 19 94.60 XLON 09:01:56 00057461408TRLO0 1978 94.60 XLON 09:01:56 00057461409TRLO0 896 94.60 XLON 09:02:48 00057461485TRLO0 1915 94.50 XLON 09:02:48 00057461490TRLO0 1378 94.50 XLON 09:02:48 00057461491TRLO0 764 94.50 XLON 09:02:48 00057461493TRLO0 2500 94.50 XLON 09:02:48 00057461492TRLO0 2218 95.10 XLON 09:24:13 00057464019TRLO0 254 95.10 XLON 09:24:15 00057464021TRLO0 1316 95.10 XLON 09:24:15 00057464022TRLO0 1392 94.50 XLON 09:37:12 00057465022TRLO0 2404 94.50 XLON 09:37:12 00057465023TRLO0 1660 94.90 XLON 09:58:36 00057466530TRLO0 879 94.90 XLON 09:59:59 00057466635TRLO0 261 94.90 XLON 09:59:59 00057466634TRLO0 552 94.90 XLON 09:59:59 00057466633TRLO0 1159 95.20 XLON 10:49:49 00057470845TRLO0 2632 95.20 XLON 10:49:49 00057470846TRLO0 2000 95.20 XLON 11:00:27 00057471944TRLO0 514 95.20 XLON 11:00:27 00057471945TRLO0 2648 94.90 XLON 11:00:27 00057471948TRLO0 688 94.90 XLON 11:00:27 00057471947TRLO0 522 94.90 XLON 11:00:27 00057471946TRLO0 2000 94.90 XLON 11:00:27 00057471949TRLO0 1462 95.00 XLON 11:00:27 00057471950TRLO0 1461 95.10 XLON 11:00:27 00057471951TRLO0 176 95.70 XLON 12:22:47 00057478317TRLO0 526 95.70 XLON 12:22:47 00057478318TRLO0 1000 95.70 XLON 12:22:47 00057478319TRLO0 2000 95.60 XLON 12:22:51 00057478330TRLO0 495 95.30 XLON 12:22:51 00057478332TRLO0 3493 95.80 XLON 12:32:51 00057479593TRLO0 517 95.80 XLON 12:34:00 00057479730TRLO0 2000 95.80 XLON 12:35:07 00057479863TRLO0 526 95.80 XLON 12:38:58 00057480112TRLO0 2000 96.00 XLON 12:40:53 00057480204TRLO0 2000 96.00 XLON 12:42:27 00057480272TRLO0 2000 95.80 XLON 12:48:57 00057480648TRLO0 2000 95.70 XLON 12:49:17 00057480674TRLO0 2000 96.20 XLON 13:32:09 00057484859TRLO0 3627 95.90 XLON 13:33:09 00057484957TRLO0 3436 95.60 XLON 13:57:18 00057488881TRLO0 183 95.60 XLON 14:08:09 00057490928TRLO0 6341 95.60 XLON 14:08:09 00057490927TRLO0 2000 96.40 XLON 14:25:39 00057493523TRLO0 1258 96.40 XLON 14:25:39 00057493524TRLO0 58 96.10 XLON 14:32:40 00057495346TRLO0 406 96.10 XLON 14:32:40 00057495345TRLO0 1604 96.10 XLON 14:34:35 00057495750TRLO0 520 96.10 XLON 14:34:35 00057495748TRLO0 670 96.10 XLON 14:34:35 00057495746TRLO0 518 96.00 XLON 14:44:19 00057497539TRLO0 513 96.00 XLON 14:47:58 00057498057TRLO0 2000 95.90 XLON 14:50:00 00057498346TRLO0 840 95.90 XLON 14:50:00 00057498347TRLO0 2380 96.00 XLON 15:02:45 00057500067TRLO0 522 96.00 XLON 15:02:45 00057500066TRLO0 522 96.00 XLON 15:02:45 00057500065TRLO0 103 96.00 XLON 15:02:45 00057500064TRLO0 208 96.00 XLON 15:02:45 00057500063TRLO0 201 96.00 XLON 15:02:45 00057500062TRLO0 2000 95.80 XLON 15:03:54 00057500208TRLO0 2000 95.70 XLON 15:04:28 00057500284TRLO0 2225 95.50 XLON 15:13:45 00057501918TRLO0 1398 95.50 XLON 15:13:45 00057501917TRLO0 890 94.10 XLON 15:31:57 00057504918TRLO0 1300 94.10 XLON 15:31:57 00057504917TRLO0 1300 94.10 XLON 15:31:57 00057504916TRLO0 328 94.10 XLON 15:31:57 00057504915TRLO0 1050 93.90 XLON 15:51:21 00057507526TRLO0 83 93.90 XLON 15:52:02 00057507601TRLO0 2075 93.90 XLON 15:52:02 00057507600TRLO0 1280 93.90 XLON 15:58:15 00057508313TRLO0 505 93.90 XLON 15:58:15 00057508312TRLO0 1300 93.90 XLON 15:58:15 00057508311TRLO0 100 93.90 XLON 15:58:15 00057508310TRLO0 128 93.90 XLON 15:58:15 00057508309TRLO0 3706 93.90 XLON 16:03:14 00057509183TRLO0 1300 94.60 XLON 16:12:03 00057510444TRLO0 458 94.60 XLON 16:12:03 00057510442TRLO0 530 94.60 XLON 16:14:03 00057510721TRLO0 1300 94.60 XLON 16:14:03 00057510720TRLO0 1300 94.60 XLON 16:14:03 00057510719TRLO0 66 94.60 XLON 16:14:03 00057510718TRLO0 92 94.60 XLON 16:14:03 00057510717TRLO0 1671 94.60 XLON 16:18:54 00057511705TRLO0 26 94.60 XLON 16:19:07 00057511746TRLO0 47 94.60 XLON 16:19:07 00057511748TRLO0 332 94.60 XLON 16:19:07 00057511747TRLO0 199 94.60 XLON 16:19:07 00057511751TRLO0 1075 94.60 XLON 16:19:07 00057511750TRLO0 1195 94.60 XLON 16:19:07 00057511749TRLO0 354 94.50 XLON 16:21:15 00057512082TRLO0 1900 94.50 XLON 16:21:15 00057512081TRLO0 543 94.30 XLON 16:21:26 00057512104TRLO0

