Europa belegt die ersten Plätze in den jüngsten Rankings von Henley Partners bezüglich der weltweit meistgefragtesten Programme für die Investitionsmigration: Malta sichert sich Platz 1im Global Citizenship Program Index zum siebten Mal in Folge, während das Portugal Golden Residence Permit Program wieder einmal den Global Residence Program Index anführt.

Die beiden Indizes die als Teil der Ausgabe 2022 des jährlichen Berichts über Investment Migration Programsveröffentlicht werden bieten eine systematische Auswertung und ein umfassendes Benchmarking der weltweit wichtigsten 40 Programme für den Erhalt von Wohnsitz und Staatsbürgerschaft durch Investitionen und stellen den Goldstandard in diesem Bereich dar. Dr. Christian H. Kälin, Chairman bei Henley Partners, sagt: "Es ist nicht nur das ultimative Instrument für diejenigen, die einen Wohnsitz oder eine Staatsbürgerschaft als Option für den Zugang zu neuen Möglichkeiten in Betracht ziehen und Risiken senken möchten, sondern auch für politische Entscheidungsträger in der Regierung, die Investitionsmigrationsprogramme gestalten möchten, um eine größere steuerliche Autonomie und wirtschaftliches Wachstum zu erzielen."

Die ersten drei Plätze im Global Citizenship Program Index sind von europäischen Programmen belegt. Malta hält den 1.Platz mit einer Punktzahl von 77 von insgesamt 100. An 2.Stelle befindet sich die Option auf eine österreichische Staatsbürgerschaft durch Investitionen mit 74 Punkten, während es das sehr gefragte Citizenship by Investment Program von Montenegro mit 72 Punkten auf Platz 3geschafft hat.

Und auch im Global Residence Program Index sind die ersten sieben Plätze von europäischen Programmen belegt. Mit 75 von insgesamt 100 Punkten belegt das Portugal Golden Residence Permit Program Platz 1vor allen anderen. Das Austria Private Residence Program und das Italy Residence by Investment Program teilen sich Platz 2mit jeweils 74 Punkten, während das Swiss Residence Program ein Servicepaket, das von Henley Partners entwickelt wurde mit 73 Punkten Rang 3besetzt.

Dr. Jürg Steffen, CEO von Henley Partners, sagt: "Sowohl auf der Seite der Nachfrage als auch auf der Seite des Angebots der Investitionsmigration wurde in den letzten 12 Monaten ein erheblicher Zuwachs verzeichnet. Wir haben 2021 80% mehr Anfragen nach einem bereits rekordverdächtigen Jahr 2020 erhalten. Es gab einen dynamischen Aufschwung des Interesses aus Nordamerika, der EU, dem Vereinigten Königreich und Australien. Die neuen digitalen Indizes sind eine ausgezeichnete Ergänzung und werden es Investoren sowie wohlhabenden Familien ermöglichen, die Faktoren auszuwählen, die für sie am wichtigsten sind, und auf der Grundlage von Daten Entscheidungen darüber zu treffen, wo sie am besten investieren."

