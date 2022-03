DGAP-News: LUNIS Vermögensmanagement AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

LUNIS Vermögensmanagement: Erfolgreiches Jahr 2021, weiteres Wachstum geplant



08.03.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gemanagtes Kundenvermögen stieg auf rund 1,8 Mrd. Euro Frankfurt, 08.03.2022 - Die LUNIS Vermögensmanagement AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück und plant auch im fünften Jahr des Bestehens ein dynamisches Wachstum. Trotz anhaltender Einschränkungen aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen gelang es LUNIS, das Volumen des gemanagten Vermögens auf rund 1,8 Mrd. Euro auszubauen und erneut die Profitabilität zu steigern. Der Jahresüberschuss von LUNIS erhöhte sich gegenüber 2020 um ca. 50 Prozent. Dazu beigetragen haben unter anderem die Investorennachfragen nach Private Equity-Produkten, die LUNIS mit Zugängen zu erstklassigen Beteiligungsgesellschaften bedient hat. Auch personalseitig konnte LUNIS im Jahr 2021 weiteres Wachstum verzeichnen. Die Anzahl der Beschäftigten stieg auf knapp 50 Mitarbeiter:innen. Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes von LUNIS, erläutert: "Wir bauen das Leistungsspektrum für unsere Kunden mit hochqualifizierten Mitarbeiter:innen weiter aus. Dies ist eine der Grundlagen für weiteres Wachstum und Innovationen bei LUNIS." Für das Jahr 2022 rechnet LUNIS mit Wachstum beim verwalteten Kundenvermögen und der Unternehmensprofitabilität. Andreas Brandt: "Der Bedarf an persönlicher Beratung für komplexe Vermögen bleibt hoch. Dies gilt besonders in der aktuell von großer Unsicherheit geprägten Zeit. Mit unserer Expertise, unserer Unabhängigkeit und unserem klaren Fokus auf Kundeninteressen leisten wir wertvolle Beiträge zum Vermögenserhalt und zur Vermögenswertsteigerung der LUNIS-Kunden." Über LUNIS Vermögensmanagement LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS rund 1,8 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lunis.de ___________________________________________________________ PRESSEKONTAKT Anika Perlewitz Leiterin Corp. Communications & Marketing Tel.: +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil: +49 (0) 174 142 6243 anika.perlewitz@lunis.de

08.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de