In den ersten zwei Monaten des Jahres summiert sich die Zahl der Firmenpleiten laut Creditreform auf 1014, was einem Anstieg von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Zürich - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz hat in den ersten zwei Monaten des Jahres deutlich angezogen. Die Insolvenzen haben damit das Niveau von vor der Corona-Pandemie wieder erreicht, stellt der Wirtschaftsinformationsdienst Creditreform fest. Während der Pandemie hatte sich die Zahl der Konkurse wegen der staatlichen Hilfsprogramme rückläufig entwickelt. Im Februar kam es laut der...

Den vollständigen Artikel lesen ...