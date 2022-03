München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine technische Aufrüstung der Bundeswehr für die sogenannte nukleare Teilhabe. "Das heißt also auch Kampfflugzeuge zu haben, die genau diesen Schutz der NATO betreiben können", sagte er den Sendern RTL und n-tv.



Auch brauche es "dringend" neue Systeme, was Hubschrauber und bewaffnete Drohnen betreffe: "Das hat alles mit Sicherung des Luftraums zu tun. Denn die Grundvoraussetzung ist, dass auch keine Invasion stattfinden kann." All diese Verbesserungen gingen aber nur, wenn das Beschaffungswesen grundlegend reformiert werde: "Sonst warten wir und warten wir und die 100 Milliarden sind in 20 Jahren noch nicht ausgegeben."

