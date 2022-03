DJ MÄRKTE EUROPA/Abgaben zum Start - Ölpreise legen weiter zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind mit weiteren Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet. Der DAX verliert 0,9 Prozent auf 12.719 Punkte, der Euro-Stoxx gibt 0,6 Prozent ab auf 3.493 Punkte. Für Verunsicherung und vor allem steigende Ölpreise sorgt, dass nun auch Russland seinerseits ein Embargo für Ölexporte thematisiert hat, nachdem am Wochenende aus den USA eine Diskussion angestoßen worden war, keine Energie mehr aus Russland zu beziehen. Bislang ist der Energiebereich von den Sanktionen noch weitgehend unberührt. Russland steht für 45 Prozent der europäischen Gasimporte und diese sind nur schwer zu ersetzen.

Brentöl kostet aktuell wieder rund 3 Prozent mehr als am Vorabend, bleibt damit aber klar unter den zu Wochenbeginn erreichten neuen 14-Jahreshochs. Russlands Vize-Ministerpräsident Alexander Nowak warnte vor einem Ölpreis von mehr als 300 Dollar für den Fall eines Embargos.

Das schürt Stagflationsängste an den Börsen, zumal die grassierende hohe Inflation die Zentralbanken in die Zwickmühle bringt, die Zinsen erhöhen zu müssen, damit aber potenziell der Wirtschaft einen Dämpfer zu verpassen, die ohnehin schon von den Kriegsfolgen belastet wird.

Die Blicke richten sich nun auf die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie das geplante Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine am Donnerstag. Das Geschäft dürfte auch am Dienstag weiter von sehr hoher Volatilität geprägt sein.

Uniper muss abschreiben

Uniper legen 0,6 Prozent zu, nachdem das Papier zuletzt bereits sehr stark unter Druck gestanden hat. Das Unternehmen schreibt 987 Millionen Euro ab, weil die Gasleitung Nord Stream 2 nach Russland nicht in Betrieb geht. Wirklich überraschend kommt das nicht mehr, nachdem zuvor bereits die BASF-Tochter Wintershall Dea ihr entsprechendes Engagement abgeschrieben hat. Uniper hat zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter Unipro wieder aufzunehmen und will keine weiteren Investitionen in Russland mehr tätigen. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Uniper aber bestätigt, was wohl für etwas Erleichterung sorgt.

Keine Überraschung ist auch die Einstellung der Geschäftsaktivitäten von Adidas in Russland bis auf Weiteres. Puma hatte zuvor bereits alle Filialen in Russland vorerst geschlossen. Ein langwieriger Ukraine-Konflikt würde nach Einschätzung der Analysten von Jefferies die Erträge bei Puma, Adidas und H&M zwischen 2 und 3 Prozent belasten, bei Inditex um 9 Prozent. Adidas verlieren 2 Prozent.

Schaeffler legen 2,3 Prozent zu. Der Zulieferer hat besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen vorgelegt. Besonders gut dürfte die Dividende ankommen, heißt es im Handel. Schaeffler will für das abgelaufene Jahr 0,50 Euro je Anteilsschein an die Aktionäre ausschütten, erwartet worden waren im Konsens 0,44 Euro. Dass das Unternehmen den Ausblick auf das laufende Jahr aussetzt, wird nicht als Belastung gesehen angesichts der extrem hohen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

Der österreichische Maschinenbauer Andritz hat derweil besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Die Titel verteuern sich um 8,2 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.492,59 -0,6% -19,63 -18,8% Stoxx-50 3.376,13 -0,6% -20,64 -11,6% DAX 12.719,22 -0,9% -115,43 -19,9% MDAX 28.244,33 -0,3% -98,40 -19,6% TecDAX 2.985,40 -0,4% -11,36 -23,9% SDAX 12.906,23 +0,1% 11,14 -21,4% FTSE 6.897,92 -0,9% -61,56 -5,8% CAC 5.963,07 -0,3% -19,20 -16,6% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,02 +0,00 +0,16 US-Zehnjahresrendite 1,80 +0,03 +0,29 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:00 Uhr Mo, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0868 +0,1% 1,0859 1,0856 -4,4% EUR/JPY 125,41 +0,2% 125,38 125,37 -4,2% EUR/CHF 1,0071 +0,2% 1,0062 1,0063 -2,9% EUR/GBP 0,8295 +0,2% 0,8295 0,8283 -1,3% USD/JPY 115,40 +0,1% 115,47 115,46 +0,3% GBP/USD 1,3101 -0,0% 1,3088 1,3106 -3,2% USD/CNH (Offshore) 6,3203 -0,1% 6,3216 6,3287 -0,5% Bitcoin BTC/USD 38.511,16 +0,8% 38.601,57 39.339,63 -16,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 121,02 119,40 +1,4% 1,62 +62,6% Brent/ICE 126,54 123,21 +2,7% 3,33 +64,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.018,72 1.998,12 +1,0% +20,60 +10,3% Silber (Spot) 26,09 25,64 +1,7% +0,45 +11,9% Platin (Spot) 1.155,45 1.126,69 +2,6% +28,76 +19,1% Kupfer-Future 4,90 4,72 +3,8% +0,18 +9,9% ===

March 08, 2022 03:17 ET (08:17 GMT)

