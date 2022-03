Grund zum Feiern haben heute alle Nordex-Aktionäre. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund vier Prozent. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Dieses Plus beschert der Aktie nämlich einen neues Top. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Im Chart waren bisher 16,79 EUR dieser markante Wendepunkt. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die bei Nordex eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken.

