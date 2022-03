Auch das Werk der Agrana Beteiligungs AG (Agrana) in der Ukraine steht still: Wie du vielleicht weißt, verarbeitet die Agrana in ihrem Werk in Vinnitsa (das ist 300 Kilometer südwestlicher von Kiew) Früchte zur Fruchtzubereitung für die Molkereiindustrie sowie zu Fruchtsaftkonzentraten. In Luka (das ist im Westen der Ukraine) betreibt die Agrana außerdem einen landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...